Krakowski duet Szklane Domy debiutuje piosenką "Nastrój atramentowy". Czy parze młodych twórców uda się szerzej zaistnieć?

Szklane Domy to duet, którego muzykę można sklasyfikować jako nowoczesny electro-pop. W skład projektu wchodzi dwójka młodych artystów. Nikola Łeppek to zupełnie nowe nazwisko na polskiej scenie muzycznej. Bartosz Jędrecki to m.in. były basista zespołu Waluś Kraksa Kryzys. Inspiracją do wybrania takiej nazwy był dla nich cytat z Brunona Schulza: "Śniło mi się, że jestem w jednym z tych szklanych domów, w których wszystko jest widoczne z zewnątrz".