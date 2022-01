Krakowski duet Sarapata: Możemy sobie bezgranicznie zaufać

- Nie jesteście nowicjuszami na krakowskiej scenie muzycznej. Graliście w zespołach Salk i Lor. Dlaczego postanowiliście ostatecznie tworzyć tylko we dwóch jako duet Sarapata?

- Idea stworzenia w pełni autorskiego duetu mocno zorientowanego na elektronikę siedziała nam w głowie od dawna. Rozpad zespołu Salk tylko przyspieszył ten proces i koniec końców pozwolił nam się pełniej skupić na własnej wizji muzyki. Z zespołem Lor dalej współpracujemy, zarówno jako sekcja wspomagająca na koncertach, jak i producenci nowych nagrań. Cieszymy się, że dojrzeliśmy do tego, żeby zaprezentować się odbiorcom w tej najbardziej osobistej - sarapackiej odsłonie.

- W jaki sposób doświadczenia z grania w zespołach Salk i Lor wykorzystujecie w swej obecnej twórczości?

- Każda współpraca, czy to na scenie, czy w studiu, rozwija nasz warsztat i pozwala spojrzeć na różne muzyczne zagadnienia „spoza pudełka”. To, co zawdzięczamy tym zespołom, to szczególny rodzaj wrażliwości, sposoby operowania przestrzenią w muzyce i konstruowania specyficznych harmonii. Inną sprawą są dziesiątki koncertów zagranych często na dużych scenach, które pozwoliły nam się oswoić z technicznymi i emocjonalnymi aspektami występów. Nie boimy się tłumów i wiemy jak prowadzić dynamikę występów.