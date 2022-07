Krakowski duet Kirszenbaum wystąpi w niedzielę 17 lipca na Letniej scenie Radia Kraków

Kirszenbaum to wspólne przedsięwzięcie Kacpra Szpyrki (filozofa, księgarza i skrzypka) oraz Jakuba Wiśniewskiego (anglisty i gitarzysty), których uprzednia współpraca w zespole Pora Wiatru zaowocowała ponad 150 koncertami, występem w finale programu Must Be the Music, główną nagrodą polskiej edycji Festiwalu Emergenza, serią crowd-fundingowych koncertów w tramwajach czy udziałem w niemieckim Taubertal Festival. Mimo tych sukcesów, krakowscy artyści postanowili stworzyć nowy projekt. Tak narodził się Kirszenbaum, w ramach którego Szpyrka i Wiśniewski penetrują rozległe obszary folku zakorzenionego w słowiańskiej tradycji.

W warstwie muzycznej, mocno eklektyczny styl pduetu oparty jest na bliskiej współpracy gitar, skrzypiec i nagrywanych na żywo loopów. Wszystko to składa się na współczesną i bardzo specyficzną interpretację słowiańskich, klezmerskich i anglosaskich melodii ludowych, podlaną dynamicznym, szepcząco-krzyczącym duetem wokalnym. Wprawne ucho wychwyci wpływy takich artystów, jak Fink, Andrew Bird, Warren Ellis, późny Tom Waits czy wczesny Nick Cave.