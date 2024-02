Krakowski Bieg Kobiet po raz pierwszy – limit miejsc został błyskawicznie wyczerpany

Bieg wystartuje w niedzielę, 10 marca, o godz. 12.00 sprzed Tauron Areny Kraków i poprowadzi 2-kilometrową trasą alejkami Parku Lotników Polskich. Jak czytamy na stronie krakow.pl. na mecie wszystkie uczestniczki biegu zostaną obdarowane kwiatami, natomiast dla trzech najlepszych zawodniczek przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci voucherów. Uhonorowane zostaną również najmłodsza i najstarsza zawodniczka.

Wszystkie panie, które nie zdążyły dopisać swojego nazwiska do listy startowej, są zaproszone na 10 marca do udziału we wspólnym treningu organizowanym w ramach cyklu „Kobiety w biegu” i spotkaniu z Małgorzatą Sobańską, lekkoatletką i olimpijką oraz Moniką Świątek, psycholożką sportu.

Tego dnia w Tauron Arenie Kraków, w ramach miejskiej inicjatywy „Spotkajmy się z Kobietami”, zaplanowano też szereg innych aktywności – m.in. warsztaty, panele dyskusyjne i różnorodne zajęcia sportowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Tauron Areny Kraków. Wstęp wolny.