Krakowski Alarm Smogowy: Tak dla Strefy Czystego Transportu, nie dla ogromnej podwyżki cen biletów na komunikację miejską

W swoim apelu Krakowski Alarm Smogowy zwraca uwagę, że ruch samochodowy znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza w mieście. Dobitnie potwierdzają to odczyty ze stacji monitoringu na krakowskich Alejach Trzech Wieszczów.

Powietrze w tej części miasta jest najgorsze w całej Polsce oraz znacznie gorsze niż na pozostałych stacjach mierzących poziom zanieczyszczenia w Krakowie. Na Alejach odnotowano najwyższą w całym kraju liczbę dni smogowych w 2021 roku - aż 105 (norma to 35), najwyższe roczne stężenie pyłów PM 10 - 46 ug/m3 (norma to 40 ug/m3) oraz najwyższe roczne stężenie NO2 - 50 ug/m3 (norma to 40 ug/m3).