Krakowski adwokat skazany na 2 lata więzienia za próbę wyłudzenia kamienicy wciąż nie trafił za kraty

Adwokat może stracić prawo wykonywania zawodu

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal LoveKrakow jeśli sąd dyscyplinarny uzna adwokat za winnego Adam W. zostanie uznany za winnego może nawet stracić prawo wykonywania zawodu.

Fikcyjnie uśmiercony w 1941 r.

Główny bohater tej opowieści, Żyd z Krakowa, dożył 100 lat i zmarł w 2011 r., choć na papierze został fikcyjnie uśmiercony już w roku 1941. Dziś już wiadomo, że urodzony w 1911 r. Samuel Józef Fainer przetrwał zawieruchę wojenną z córką Gitel. Ukrywał się w Dąbrowie Tarnowskiej, potem był w obozach w Płaszowie i Dachau, w końcu oboje wyemigrowali do USA. Przeżył jeszcze jego brat Izrael Mojżesz Fainer z żoną Miriam. Z tułaczki po Rosji wrócili do Krakowa i tu w 1946 r. zmienili nazwisko na Marian i Janina Strokowscy. Następnie wyemigrowali do Argentyny i tam w Buenos Aires kobieta zmarła śmiercią naturalną w 1984 r., a jej mąż Izrael siedem lat później.