Krakowska wyspa skarbów. Od szpejów po cudeńka. Co tym razem można było kupić pod Halą Targową? Sprawdziliśmy

W każdą niedzielę od wczesnego rana na placu targowym na Grzegórzkach odbywa się giełda książek i staroci. Ten najbardziej znany w Krakowie pchli targ co tydzień przyciąga osoby, które chcą pozbyć się niepotrzebnych rzeczy oraz ludzi, którzy szukają unikatowych i oryginalnych przedmiotów, rozmaitych skarbów...

To miejsce dla kolekcjonerów i łowców "antyków", ale również np. dla poszukujących narzędzi, lamp, gniazdek elektrycznych, zamków do drzwi, części do starszego domowego sprzętu - niedostępnych we współczesnych marketach budowlanych i ze sprzętem agd.

Wizyta na giełdzie staroci pod Halą Targową pozwala na podróż w czasie i powrót do przeszłości. Na co jeszcze można się tam natknąć - pokazują zdjęcia naszego fotoreportera z tej niedzieli (22 października). Udowadniają one także, że to miejsce tętni życiem nawet przy niesprzyjającej pogodzie.