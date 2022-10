Krakowska wokalistka Kaśka Sochacka dołącza do projektu Albo Inaczej. Premiera piosenki "Ostatnia prosta"

- Rok temu, razem z Olkiem kończyliśmy materiał na płytę „Ministory”. Siedzieliśmy na tarasie w Jazzboy, kiedy do Olka zadzwonił Witek Michalak i zaproponował mu zrobienie piosenki w ramach projektu „Albo Inaczej”. Uwielbiam z Olkiem pracować, wiec od razu wypaliłam: „Zróbmy to razem”. Trochę się w ten projekt spontanicznie wprosiłam, z czego dziś bardzo się cieszę. Zaczęliśmy przeszukiwać piosenki, płyty, różne składanki i nagle trafiłam na utwór Łony i Webera „Ostatnia Prosta”. Skądś kojarzyłam ten tekst i dopiero później uzmysłowiłam sobie, że podobny wiersz napisała kiedyś Agnieszka Osiecka. Okazało się, że właśnie ten wiersz Osieckiej był inspiracją dla Łony w napisaniu tego numeru. To numer, nad którym pracowaliśmy z przerwami od jesieni. Historia zatacza koło i kolejnej jesieni już można posłuchać tego numeru - mówi Kaśka Sochacka.