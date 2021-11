Krakowska uczelnia nawiązała współpracę z żołnierzami WOT. Będą budować kompetencje proobronne wśród studentów

Po zaliczeniu tego etapu i złożeniu wniosku do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, student zostaje powołany na szkolenie praktyczne, po którym może uzyskać status szeregowego rezerwy lub podoficera (kaprala) rezerwy. Żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, na przykład z zakresu cyberbezpieczeństwa, Żandarmerii Wojskowej czy Wojsk Specjalnych.

- W ubiegłym roku akademickim Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" - informuje Dorota Rojek-Koryzna, rzecznik prasowy UP.