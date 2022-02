Krakowska rozgłośnia studencka Radiofonia kończy swoją działalność 19 lutego. Dlaczego nikt nie chce jej ratować?

Radiofonia jest w prostej linii przedłużeniem dwóch rozgłośni studenckich, które działały na krakowskim Miasteczku Studenckim w latach 80. – Radia Brzęczek i Radia Centrum. W 1994 roku połączyły się one w Radio Akademickie Kraków, które otrzymało koncesję na nadawanie na częstotliwości 100,5 Mhz pod Wawelem.

Potem rozgłośnia zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę i charakter nadawanego programu. Od niespełna dziesięciu lat nadaje jako Radiofonia. Nadawcą stacji jest Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego Żak, którą tworzy dwanaście najważniejszych szkół wyższych w Krakowie. To decyzją ich rektorów fundacja nie będzie się ubiegała o przedłużenie koncesji dla Radiofonii, wygasającej 19 lutego tego roku.

- Wiąże się to z finansowaniem. Ceny mediów poszły bardzo drastycznie w górę. W skali uczelni są to ogromne kwoty. Akademia Górniczo-Hutnicza musi się liczyć z wydatkiem 14 milionów złotych. Zrobiliśmy więc rachunek ile kosztowałoby nas doprowadzenie stacji do statusu dobrego radia – i okazało się, że są to dla nas zbyt wysokie koszty do udźwignięcia. W tej sytuacji nie widzimy możliwości dalszego funkcjonowania Radiofonii. Nie chcieliśmy zostać przy wegetacji, a nie mamy możliwości ani finansowych, ani personalnych, żeby zrobić z tego dobre radio – mówi nam Joanna Sajdłowska, prezeska Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego Żak.