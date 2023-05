Krakowska reżyserka Małgorzata Szumowska szykuje film o żonie Dostojewskiego z hollywoodzkimi gwiazdami - "Żona hazardzisty"

Pierwsze informacje o tym, że Małgorzata Szumowska opowie o małżeństwie Dostojewskich, pojawiły się już w zeszłym roku. Polska reżyserka postanowiła bowiem przenieść na duży ekran powieść Andrew D. Kaufmana „The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk And The Woman Who Saved Dostoyevsky”. Do tej pory jednak wszystkie szczegóły produkcji były trzymane w tajemnicy.

- Jako młoda, zbuntowana polska dziewczyna, miałam obsesję na punkcie Dostojewskiego, jego świata, książek i tego, jaki wpływ wywarł na społeczeństwo. Jako dojrzała, żywiołowa i w pełni ukształtowana osoba, jestem zaszczycona, że mogę opowiedzieć o jego życiu z kobiecego punktu widzenia – tłumaczy Szumowska w amerykańskim magazynie „Variety”.

Polską reżyserkę zainteresowała postać Anny Snitkiny. Kiedy młoda Rosjanka wyszła za mąż za Dostojewskiego, całkowicie podporządkowała swe życie jego osobie. Cierpliwie znosiła chimeryczny charakter pisarza, jego zmiany nastrojów i różne dolegliwości. Mało tego: kiedy Dostojewski wciągnął się nałóg hazardu, zrobiła wszystko, aby go uratować przed ostatecznym upadkiem. Po śmierci pisarza założyła pierwsze w Rosji wydawnictwo prowadzone przez kobietę i przekazała potomnym literacką spuściznę swego męża.