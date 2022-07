Krakowska poetka Małgorzata Lebda laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

- Myślę, że w poezji nie można mówić o tym, że się jest najlepszym. To subiektywny wybór – mówiła Małgorzata Lebda po odebraniu nagrody. - Ale może bardziej chodzi o to, żeby w ogóle mówić o poezji. Czuję się dziś, wyjątkowo, głosem poezji.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym, a co dwa lata – za książkę tłumaczoną z języka obcego. Została ustanowiona na mocy testamentu zmarłej w 2012 roku poetki. Małgorzata Lebda otrzymała nagrodę za tom „Mer de Glace” wydany przez Wydawnictwo Warstwy.

- Najważniejsze jest powinowactwo pomiędzy tym co ludzkie i nie tylko ludzkie. Bardzo istotną rolę odgrywają zwierzęta i przyroda, to co nieożywione – mówiła o nagrodzonym tomie autorka. - Niezwykle istotne jest dla mnie także to, jak układają się relacje z ludźmi. Bycie z bliskimi w tych trudnych czasach, w kontekście różnych kryzysów, kiedy popadamy w depresję, jesteśmy wystawieni na bycie w samotności, posiadanie kogoś bliskiego i to, że możemy z nim dzielić wspólne doświadczenie jest niezwykle ważne. Jestem bardzo szczęśliwa, że mam takich bliskich ludzi, ale też zwierzęta.