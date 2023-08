Krakowska piosenkarka ZUZA BAUM prezentuje singiel "Awakening", który zapowiada jej nowy album

ZUZA BAUM to artystka, która nie ogranicza się do jednej roli. Jest wokalistką, tekściarką, flecistką oraz swoją własną producentką, co nadaje jej twórczości unikalny charakter. Jej muzyka to osobisty gatunek oparty na głębokich emocjach i autentyczności. W jej twórczości można odnaleźć wpływy soulu, hip-hopu oraz muzyki popularnej, które we współpracy z duetem producenckim LoftY/ciiicho tworzą niepowtarzalne brzmienie.