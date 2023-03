Krakowska piosenkarka WRONA powraca z nowym singlem i szalonym klipem "Kryzys tożsamości" Paweł Gzyl

Kiedyś grała na perkusji w punkowym zespole Brain's All Gone. Od dwóch lat robi solową karierę. Teraz prezentuje teledysk do nowej piosenki - "Kryzys tożsamości". 19 kwietnia usłyszymy nowe utwory WRONY na żywo w Klubie Pod Jaszczurami.