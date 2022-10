Krakowska piosenkarka o pseudonimie KIWI wystąpi 1 grudnia w Klubie Spotkań Poczta Główna. Wsparcie zapewni jej Jann

Jann to niezwykle uzdolniony i wrażliwy dwudziestotrzylatek. Autor tekstów, kompozytor i producent. Debiutował singlem „Do you wanna come over?”, którym zachwycił setki tysięcy słuchaczy na całym świecie. Na początku roku ukazał się jego pierwszy album „POWER” - płyta bardzo osobista i emocjonalna, a sam jej tytuł stanowi zapowiedź tego, co na niej znajdziemy.