Krakowska piosenkarka Kiwi przestawia swoją nową płytę - "Paranoje". Trafiło na nią sześć piosenek Paweł Gzyl

“Paranoje” to najnowsze wydawnictwo, którym Kiwi zaprasza słuchaczy do swojego wyjątkowego świata. Nowe kompozycje to opowieść o emocjach, które towarzyszyły krakowskiej piosenkarce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Materiał w całości dostępny w streamingach oraz w wersji cyfrowej.