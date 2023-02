Krakowska piosenkarka Kaśka Sochacka zaprasza do posłuchania swego pierwszego koncertowego albumu - „Live”

"W 2022 roku odwiedziliśmy z zespołem ponad 70 miast, zagraliśmy 100 koncertów, przejechaliśmy 29.542 km i gdybyśmy poruszali się wzdłuż równoleżnika, który przechodzi przez środek Polski, okrążylibyśmy Ziemię z zapasem. Spotkaliśmy 109.000 z was - nie pomieściłby was stadion Camp Nou w Barcelonie! To była ekstra przygoda i wielka przyjemność. Dzięki!" - pisze Kaśka Sochacka na Facebooku.