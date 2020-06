Krakowska pielgrzymka w czasach epidemii. Na Jasną Górę będzie można też wędrować online

Co do noclegów w tej kilkudniowej trasie - tu jest istotna zmiana: przewidziane są noclegi w pojedynczych namiotach (z wyjątkiem rodzin). Jak dodają organizatorzy, w wyjątkowych przypadkach będzie również możliwość skorzystania odpłatnie z funkcjonujących na trasie pielgrzymki kwater prywatnych, schronisk itp. - z zachowaniem reżimów sanitarnych, jakie będą obowiązywały na początku sierpnia.

Podczas pielgrzymki przewidziano dla poszczególnych wspólnot odrębne miejsca mszy św. na rozpoczęcie, a godziny wyjścia i trasy przejścia mają zostać tak wyznaczone, by wspólnoty nie łączyły się ze sobą. Trasy poszczególnych wspólnot będą przebiegać generalnie jak dotychczas, ale z częściowymi zmianami, dzięki którym pielgrzymi przejdą więcej odcinków lasami i drogami polnymi (a jednocześnie nie ma to wydłużyć drogi, nawet raczej ją skrócić). Postoje będą organizowane w lasach, na łąkach lub wioskach.

Zapisy mają być prowadzone od 1 do 5 sierpnia, wyłącznie w bazach wspólnot. Ważna informacja: w momencie zapisu na pielgrzymkę każdy pielgrzym podpisze oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania w trakcie pielgrzymki aktualnie obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadczy, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną.

Jeśli pojawiłby się przepis mówiący o obowiązku wykonania testu na obecność wirusa, każdy będzie go musiał wykonać.

Z kolei osoby, które myślą o pielgrzymowaniu duchowym, już teraz zapraszane są do przesyłania na adres mailowy: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl modlitewnych intencji, które będą odczytywane w trakcie każdej mszy św. podczas pielgrzymki w sierpniu.

KONTAKTY – 40. PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA 2020

1. Pielgrzymka PRĄDNICKA - KS. GRZEGORZ KURZEC

Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków

Tel. kom. 797 679 883,

2. Pielgrzymka ŚRÓDMIEJSKA - KS. DARIUSZ TALIK

Kolegiata Św. Anny, ul. św. Anny 11, 31- 008 Kraków Tel. Wspólnoty: 512 24 30 80, mail: info@ppk2.pl, tel. kom. 600 805 189,

3. Pielgrzymka PODGÓRSKO – WIELICKA - KS. Dariusz Głuszko

Parafia Miłosierdzia Bożego, Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków

tel. kom. 505 014 367,

4. Pielgrzymka NOWOHUCKA - KS. KRZYSZTOF POLEWKA

Parafia Św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny, ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków

tel. kom. 606 404 592,

5. Pielgrzymka MYŚLENICE, GDÓW, NIEPOŁOMICE, MSZANA DOLNA - ks. TOMASZ STEC

Parafia Św. Michała Archanioła, Mszana Dolna, ul. Jana Pawła II 3, 34-730 Mszana Dolna

tel. 608 110 374

6. Pielgrzymka SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA - ks. BOGDAN SARNIAK

Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 32-050 Skawina, tel. 605 536 971

7. Pielgrzymka CHRZANÓW, LIBIĄŻ, SPYTKOWICE-ZATOR, TRZEBINIA - ks. ADAM BANACH

Parafia MB Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów

tel. kom. 507 333 315

Pielgrzymka SUSKA ks. SEBASTIAN KOZYRA

8. Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 504 321 926

9. Pielgrzymka BOCHEŃSKA – ks. PAWEŁ SKRABA

Parafia Św. Pawła, ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia, tel. 609 187 227