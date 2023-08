Krakowska Lekcja Śpiewania na Małym Rynku. Krakowianie znów pokazali, że można świętować radośnie

W sobotę Mały Rynek rozbrzmiewał pieśniami i piosenkami nawiązującymi do rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Krakowianie wspólnie zaśpiewali "Kadrówkę", "Marsz Strzelców", "Przybyli ułani", "Białe róże" czy "My, Pierwsza Brygada". Wydarzenie, jak zawsze, przygotowała Biblioteka Polskiej Piosenki. Mieszkańców - którzy podczas tego wydarzenia są największym krakowskim chórem wspierali artyści Lochu Camelot.

Pretekstem do 85. edycji Krakowskiej Lekcji Śpiewania była rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Rankiem 6 sierpnia 1914 roku przekroczyła ona granicę austriacko-rosyjską i ruszyła w stronę Kielc. Rozpoczęty w Krakowie przez legionistów marsz ku wolności ojczyzny zakończył się prawdziwym sukcesem, którym była odzyskana w 1918 roku niepodległość Polski.

– To wyjątkowa, najwspanialsza lekcja patriotyzmu, historii i obywatelskiego wychowania, jaką odebrać mogą współcześni. Zobowiązuje do kultywowania naszej pięknej, lokalnej tradycji niepodległościowej. Wszystkim uczestnikom Krakowskiej Lekcji Śpiewania życzę, by porwał ich niesamowity duch legionowych pieśni. Zapraszam gorąco do wspólnego śpiewania! - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, zapraszając na wydarzenie.