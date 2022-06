Krakowska grupa rockowa Sick Saints debiutuje piosenką "Diffenbachia". Teledysk nakręcono w Teatrze Słowackiego

Sick Saints to nowo powstała grupa rockowa charakteryzująca się świeżym spojrzeniem na legendarne brzmienia muzyki rockowej z czasów jej świetności. Jak sami o sobie piszą: "Nietuzinkowe postaci, które definiują takie cechy jak technika, scenicznie szaleństwo oraz ciężkie brzmienie".

Trio zyskiwało doświadczenie na międzynarodowych scenach m.in w Niemczech, Anglii czy Chinach oraz na krajowych na takich festiwalach jak Jarocin czy Orange Warsaw Festival. Muzycy występowali u boku takich artystów jak: Coma, Organek, Kult, Hey, Agnieszka Chylińska, Brodka czy Lao Che.

"Na nasz debiutancki singiel wybraliśmy utwór "Diffenbachia". Znacie go z koncertów, streamingów i już niejednokrotnie pokazaliście nam jak robicie piekło pod sceną. Teraz to my zabierzemy was do piekła" - sugerują swym fanom.