Krakowska grupa punkowo-folkowa Hańba! będzie obchodzić swoje dziesięciolecie 3 i 4 marca w klubie Zaścianek

Grupa Hańba powstała w 2013 roku w Krakowie. W jej składzie są: Andrzej Zamenhoff - banjo, Adam Sobolewski - bęben, grzebień, tamburyn, Ignacy Woland - tuba oraz Wiesław Król - akordeon. Grali oni wcześniej w zespołach folkowych (Bumtralala, Południca!), punkowych (Ziemniaki), indierockowych (SuperXiu, Two Red Triangles), a nawet metalowych (Crowmoth).

Specjalnością Hańby! jest miejski folk sprzed II wojny światowej, zagrany z punkową werwą. Muzycy wykorzystują tradycyjne instrumentarium do ekspresyjnych aranżacji, śpiewając teksty własne oraz m.in. wiersze Juliana Tuwima, Władysława Broniewskiego, Lucjana Szenwalda i Jana Brzechwy. Odnoszą się one do spraw z okresu międzywojennego, ale wykonane obecnie - komentują aktualną rzeczywistość społeczną i polityczną.