Krakowska firma Rafael Film wprowadzi 15 września do polskich kin słynny film "Sound Of Freedom. Dźwięk wolności" Paweł Gzyl

"Sound Of Freedom. Dźwięk wolności" to trudna do uwierzenia autentyczna historia amerykańskiego policjanta, który wypowiada prywatną wojnę handlarzom dzieci. Ponieważ w aferę zamieszane są gwiazdy z Hollywood i prominentni politycy, film nie mógł trafić w USA na ekrany, mimo że zrealizowano go pięć lat temu. Ostatecznie udało się to dzięki oddolnej akcji widzów - w Polsce wprowadzi go do kin 15 września krakowska firma Rafael Film.