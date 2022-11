Krakowska dyrygentka z prestiżową nagrodą „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

- Indywidualni zwycięzcy Koryfeuszów ukazują to, co od starożytności było rolą Koryfeusza w greckim teatrze – przewodnicy chóru wiodą nas na same szczyty, prowadzą nas, nadają tempo i rytm. Pokazują, że muzyka jest w nas, że pragniemy jej słuchać, że ona nadaje naszemu życiu smak – mówił Lech Dzierżanowski, p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, organizatora nagrody.

Nagroda w kategorii "Odkrycie roku" została przyznana na podstawie otwartego głosowania publiczności. W tym roku melomani zadecydowali o zwycięstwie dyrygentki Anny Sułkowskiej-Migoń, nominowanej za szereg sukcesów i nagród w ostatnim sezonie artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej nagrody podczas Konkursu Dyrygenckiego La Maestra w Paryżu.

Anna Sułkowska-Migoń swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w szkole podstawowej, grając na skrzypcach. Jako instrumentalistka ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia licencjackie na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa realizowała w klasie prof. dr hab. Piotra Sułkowskiego na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.