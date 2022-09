Krakowska Ars Latrans Orchestra prezentuje czwarty singiel z nadchodzącej płyty - "Jessie"

"Jessie" to już czwarty singiel promujący nadchodzącą płytę. Utwór przypomina jak ważnym nośnikiem pamięci jest dla nas muzyka oraz w jak wielu trudnych i radosnych momentach daje nam to, czego potrzebujemy, zupełnie bezinteresownie. Przyjaźnie, romanse, kłótnie - wszystko przeminie bez śladu, ale to właśnie muzyka pozwoli nam powracać myślami do tych wyjątkowych chwil.

Ars Latrans Orchestra to autorski projekt muzyczny tworzony specjalnie na interdyscyplinarny festiwal sztuki organizowany przez krakowskie Stowarzyszenie Ars Latrans. Każdego roku kolektyw zaprasza do współpracy kilkunastu muzyków, którzy wspólnie komponują utwory inspirowane tematem festiwalu.

W tym roku artyści zainspirowani duchem lat 2000, stworzyli mieniące się kolorami muzyczne historie, którym przez pryzmat przeszłości nadali łatkę teraźniejszości, by razem ze słuchaczami móc na nowo przeżyć ten niezapomniany i szalony czas. Festiwal odbędzie się od 27 września do 1 października.