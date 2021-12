Krakowscy rodzimowiercy chcą Skweru Światowida. Gdzie i po co?

"Światowid to potoczna nazwa kamiennego idola, odkrytego w 1848 roku w rzece Zbrucz (dzisiejsza Ukraina). Początkowo sądzono, że przedstawia ona połabskiego boga o imieniu Świętowit, dodatkowo mylnie odczytując to imię z łacińskiej kroniki. Dziś już wiemy, że rzeźba zawiera wizerunki kilku bóstw. Do Krakowa trafiła w 1851 i do dziś pozostaje w Muzeum Archeologicznym" - przekonuje grupa wyznawców rodzimowierstwa – Wolni Rodzimowiercy Krakowa.

- Dla rodzimowierców rzeźba oprócz wymiaru historycznego ma również duchowy, a pod jej kopią na skwerze u stóp Wawelu zostawiają ofiary i płonące znicze - zaznaczają.

W swojej petycji przekonują również m.in., że "Prośbę swą argumentujemy chęcią podkreślenia wielokulturowego dziedzictwa naszego miasta, popularyzacji wiedzy na temat wierzeń słowiańskich, jak również symbolicznego oddania hołdu temu wyjątkowemu zabytkowi, którego oryginał spoczywa w krakowskim Muzeum Archeologicznym".