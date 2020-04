Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w plecaku miał ponad 2,5 kg marihuany

25 kwietnia w sobotę około godz. 17 krakowscy policjanci pojechali do jednego z mieszkań na terenie Podgórza, gdzie jak ustalili, przebywa mężczyzna mogący posiadać znaczne ilości środków odurzających mogących pochodzić z przemytu. - 28-latek został wylegitymowany oraz przeszukany, sprawdzono także mieszkanie i należący do niego samochód - mówi Izdebski Bartosz z biura prasowego małopolskiej policji. W plecaku 28-latka znaleziono narkotyki

Mężczyzna odpowie za nabycie znacznej ilości środka odurzającego, który chciał wprowadzić do obrotu, za co może grozić nawet do 12 lat więzienia. Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza 28-latek został tymczasowo aresztowany. Sprawa ma charakter rozwojowy.