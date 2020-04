Krakowscy policjanci wspólnie z żołnierzami oraz strażnikami miejskimi kontrolują przestrzeganie nowych przepisów [ZDJĘCIA]

Już w pierwszym dniu nowych obostrzeń ukarany został mężczyzna, który wszedł na Planty mimo zakazu. Okazało się, że nie jest on mieszkańcem Krakowa, a do miasta przyjechał, bo chciał zobaczyć, jak wygląda wyludniony Kraków w czasie epidemii. Wręczony mu został mandat oraz pouczenie o jak najszybszym udaniu się do miejsca zamieszkania.