Krakowscy archeolodzy znaleźli na Syberii szczątki starożytnego wojownika

W dolinie rzeki Ujuk (dopływ Jeniseju) znajduje się duże skupienie kurhanów stworzonych przed tysiącami lat przez mieszkające tam ludy.. Jednym z nich było koczownicze plemię reprezentujące tzw. kulturę wczesnoscytyjską. Nie byli to jeszcze Scytowie, ale prowadzili życie takie, jak ich późniejsi - otoczeni złowrogą sławą - następcy. Byli wojownikami przemieszczającymi się konno po stepie i podbijającymi napotkane ludy. Ich kultura funkcjonowała od VIII do połowy VI w. p.n.e.

Kopiąc dalej, archeolodzy z UJ trafili na dobrze zachowaną drewnianą komorę boczną, a w niej nieobrabowany szkielet młodego wojownika z pełnym wyposażeniem. – Miał wszystko, czego potrzebował w życiu pośmiertnym: ozdoby, narzędzia i broń. Znaleźliśmy przy nim złoty pektorał (czyli ozdobę w kształcie półksiężyca), złoty kolczyk, złotą spiralną ozdobę włosów oraz szklany koralik. Była tam też kamienna osełka przy pasie, nóż żelazny, 11 strzał, w których zachowało się także drzewce, zarys łuku, fragment skórzanego kołczana (bardzo rzadkie znalezisko), pas skórzany z okuciami i fragmentem rzemienia. Był wreszcie brązowy czekan, charakterystyczny dla scytyjskich wojowników, z głową orła między obuchem a tuleją, i kawałkiem drzewca – wylicza dr Łukasz Oleszczak.

Badacz podkreśla, że to bardzo solidnie wyposażony grób, w dodatku zachowany w dobrym stanie, a jego badania i analizy przyniosą sporo ciekawych informacji. Znaleziska trafiły do konserwacji w laboratoriach Ermitażu. Następnie wrócą do Tuwy i zostaną przekazane do muzeum historycznego w stolicy.