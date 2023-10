Krakowianka Aniołem Polski? Piękna Monika w finale konkursu piękności Angel of Poland GALERIA JS

Monika Gdowicz to 26-latka z Krakowa, która swoją urodą zwala z nóg! Młoda dziewczyna z determinacją sięga po swoje, osiągając gigantyczne modelingowe sukcesy, czemu dowodzi ostatni awans do finału prestiżowego konkursu piękności “Angel of Poland”. Zobacz zjawiskowe zdjęcia krakowianki i jej uroczy uśmiech, który podbił serca jury podczas półfinałowych eliminacji.