Krakowianin Marek Dragosz po dymisji z funkcji trenera reprezentacji w amp futbolu: Nie byłem przyspawany do stołka

Prawie jedna piąta życia...

Jak pan wspomina okres pracy z reprezentacją, i to od pierwszego jej treningu, zgrupowania, meczu...?

11 lat w jednym projekcie to prawie jedna piąta mojego życia. Wyliczyłem sobie, że to jest 4037 dni, więc naprawdę ogrom czasu. I złapałem się na tym, że przez te 11 lat nie było ani jednego dnia, w którym bym o amp futbolu nie myślał. To był dla mnie bardzo istotny okres, bo oprócz tego, że dał mi ogrom satysfakcji sportowej, nauczył życiowo wielu rzeczy. To było dla mnie genialne doświadczenie, mimo tego, że budując różnego rodzaju zespoły, od lat funkcjonując w piłce, doświadczałem różnych rzeczy. W amp futbolu robiłem jednak coś od zera, obserwując jego rozwój. Uczyłem chłopców, którzy zaczynali treningi jako nastolatkowie, a potem stali się młodzieńcami, mężczyznami, pozakładali rodziny.