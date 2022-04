Krakowianin Adam Buksa z pierwszym golem w sezonie MLS 2022. Z trybun jego wyczyn oglądał Czesław Michniewicz [WIDEO]

Przebywający w Stanach Zjednoczonych selekcjoner reprezentacji Polski ma w planach także spotkanie z 17-letnim bramkarzem polskiego pochodzenia z Chicago Fire - Gabrielem Slonina. Chce go namówić na występy w barwach Biało-Czerwonych, ale mało prawdopodobne, by to się udało. Rodzice Sloniny pochodzą znad Wisły i on chętnie się do tego przyznaje, lecz od dawna występuje w młodzieżowych kadrach USA i jest już nawet w kręgu zainteresowania trenera amerykańskiej drużyny seniorów.