Krakowianie wybrali najlepsze księgarnie roku. Które placówki cieszą się największą sympatią czytelników?

Ponad 3 tysiące głosów oddano w piątej edycji plebiscytu "Wybieramy księgarnie roku", którego celem jest promowanie niezależnych księgarń jako miejsc kultury. Krakowianie i krakowianki wrzucali karty do głosowania do urn znajdujących się w 34 księgarniach i antykwariatach biorących udział w konkursie organizowanym przez KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Mieszkańcy mogli też głosować online za pośrednictwem strony ksiegarnie.miastoliteratury.pl. Plebiscyt objął cztery kategorie odpowiadające temu, co czytelnicy i czytelniczki cenią w księgarniach najbardziej: autorski wybór książek, profesjonalna obsługa, klimat miejsca i ciekawy program wydarzeń kulturalnych.

„Miejsce, bez którego nie wyobrażam sobie Krakowa”, „Miejsce, w którym od kilkudziesięciu lat przeglądałem i kupowałem interesujące mnie książki” – tak głosujący w plebiscycie internauci opisali Główną Księgarnię Naukową przy ul. Podwale 6, doceniając szeroki wybór tytułów. Zwyciężczyni w kategorii "Najlepsze książki" jest obecnie największą niezależną (niesieciową) księgarnią w Polsce, która oferuje łącznie ok. 50 tysięcy tytułów stacjonarnie i ponad 110 tysięcy tytułów w księgarni internetowej.