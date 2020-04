Krakowianie wrócili do otwartych parków. Co z dystansem?

Tak się na szczęście nie stało. - Krakowianie odpowiedzialnie podeszli do kwestii otwarcia zielonych miejsc w mieście. Funkcjonariusze nie odnotowali żadnych poważnych incydentów związanych z niedostosowaniem się do przebywania w parkach i lasach. Pamiętajmy jednak, że nie może dochodzić do takich sytuacji gdzie kilka osób siedzi na ławce i ucina sobie pogawędkę - mówi Sebastian Gleń.

Rzecznik małopolskiej policji przypomina, że wciąż obowiązuje jednak zakaz korzystania z placów zabaw, które są położone m.in. na terenach parków.