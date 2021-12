„Krakowiacy” śpiewają i tańczą od siedemdziesięciu lat. Jubileuszowy koncert w Nowohuckim Centrum Kultury

Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” powstał w 1951 roku. Wszystko zaczęło się od XII sesji Rady Kultury i Sztuki w 1950 roku, na której zalecano „łamanie i przezwyciężanie schematów, banałów i nudy w pracy”, a jako panaceum radzono „odważnie sięgać do postępowych tradycji kultury polskiej”. Było to inspiracją do powstania pierwszej, liczącej 35 osób grupy o nazwie „Robotniczy Zespół Pieśni i Tańca Branżowych Spółdzielni Pracy w Krakowie”, którą szybko zaczęto nazywać po prostu „Krakowiakami”.

Pierwszy koncert zespołu odbył się 30 kwietnia 1951 r. w Teatrze Studio w Krakowie przy ul. Skarbowej. W 1958 roku „Krakowiacy” ruszyli w świat, promując polską kulturę ludową i polskie tradycje i zwyczaje. Przez kolejne lata w „Krakowiakach” śpiewała i tańczyła młodzież oraz osoby dorosłe ze wszystkich środowisk Krakowa. Zespół uczestniczył i uczestniczy obecnie w wielu inicjatywach artystycznych, a także w największych uroczystościach organizowanych w mieście.