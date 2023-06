Kraków zyska 20 elektrobusów, a koleje małopolskie kupują 12 autobusów Piotr Rąpalski

W Małopolsce przybywa nowoczesnych autobusów do przewozu pasażerów. MPK SA w Krakowie

We wtorek, 6 czerwca, do zajezdni Wola Duchacka zostały dostarczone dwa elektryczne autobusy marki Solaris. To początek realizacji kontraktu, który obejmuje dostawę w sumie 20 autobusów elektrycznych, z czego 13 to pojazdy o długości 12 metrów, a 7 to pojazdy przegubowe. Wszystkie powinny trafić do Krakowa do lipca br. Kraków kupuje pojazdy by wozić pasażerów po mieście, natomiast województwo zamawia je dla... Kolei Małopolskich. To może dziwić, ale ma sens.