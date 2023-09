Kraków. Życie z helikopterami nad balkonem. List Czytelnika

Napisał do nas mieszkaniec os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Zwraca uwagę na uciążliwość jaką sprawiają mu latające dość często nad jego balkonem helikoptery. Startują one z terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego. Mieszkaniec uważa, że problem pojawił się już jakiś czas temu, ale dyrektor MLP zaznacza, że sekcja lotnicza policji działa tam od lat.

LIST CZYTELNIKA: "Mieszkam na os. 2 Pułku Lotniczego w bloku 26 w Krakowie. Od dosyć długiego czasu praktycznie codziennie słychać bardzo duże hałasy (nawet przy zamkniętych szczelnie nowych oknach). W związku z tym, że kiedyś powstawało zaraz obok nas nowe osiedle Avia oraz niedaleko powstawał biurowiec przez długi czas myśleliśmy, że gdzieś dalej trwa nadal jakaś budowa czy rozbudowa wspomnianego osiedla. Jednak parę miesięcy temu udało mi się zlokalizować skąd bierze się ten hałas. Z okolic naszego osiedla prawie codziennie (i to parę razy dziennie) startuje i ląduje helikopter. Co więcej, często staje on na powierzchni ziemi i obraca śmigłem (generując duży hałas) - co właśnie zmyliło nas w kwestii hałasu kojarząc go z hałasem z placu budowy.

Udało mi się zlokalizować skąd startuje ten helikopter. Według moich analiz robi to z terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego. Co więcej, udało mi się zorientować, że ten helikopter po starcie wykonuje parę kółek, a potem ląduje. Nie wiadomo czemu to ma służyć. Na stronie Muzeum Lotnictwa nie ma żadnej informacji o takiej usłudze (a przynajmniej mi nie udało się znaleźć), a na mapach Google nie ma tam oznaczonego lądowiska dla helikopterów. Z tego co mi wiadomo policja czasem wykorzystuje teren Muzeum Lotnictwa, ale 2 razy do roku do ćwiczeń. Nie wiadomo więc nic o oficjalnym lądowisku dla helikopterów na terenie Muzeum Lotnictwa a tym bardziej o

tak bardzo często uczęszczanym.

Zastanawiam się czy te loty są w ogóle legalne (czemu nic o nich nigdzie nie można znaleźć). A jeśli nawet są legalne, to generują czasami taki hałas jakbyśmy mieszkali przy jakimś - niewiele uczęszczanym, ale jednak - lotnisku. Jako mieszkaniec czuję się bezradny w tej kwestii - nie wiem nawet gdzie to można zgłosić. Od czasu pandemii pracuję zdalnie i nawet przy zamkniętych szczelnie oknach (choć w lecie nie da się okien zamykać tak bardzo) mam olbrzymi hałas praktycznie przez cały dzień, który przeszkadza mi w pracy - a potem w wypoczynku we własnym mieszkaniu.

Podkreślam, że hałas jest olbrzymi (nie mówiąc już o tym, że jest bardzo częsty), mimo że mój blok nie jest usytuowany zaraz przy Muzeum Lotnictwa. Skala decybeli tego hałasu musi być naprawdę bardzo duża, gdy potrafi on do mocno oddalonego mojego bloku wdzierać się przez szczelnie zamknięte nowe okna (mają one niewiele ponad 2 lata, więc uszczelki na pewno mocno trzymają).

Dodam jeszcze, że zdarzyło się, iż ten helikopter leciał nad budynkami i lądował o 23:00. Czasami zdarza mu się latać nawet 20:30 lub 21:00 niedaleko bloków robiąc ogromny hałas. Tak więc nie dość, że hałas przeszkadza w ciągu dnia to jeszcze zdarza się to wieczorami, gdy człowiek chce albo już odpocząć albo spać. Chciałem zauważyć, że niedawno pisali Państwo o zdziwieniu mieszkańców Ruczaju z powodu lotów helikopterem nad ich blokami

Trwało to jednak jeden dzień i były to ćwiczenia. My tutaj mamy to praktycznie codziennie - i do tego również, jak pisałem, w porach wieczornych lub w weekendy. I nikt się tą sprawą najwyraźniej nie interesuje, a helikopter sobie lata i hałasuje kiedy chce przeszkadzając w normalnym mieszkaniu" Mieszkaniec załączył filmy i zdjęcia.

Nie będąc pewnymi czy to loty z Muzeum Lotnictwa Polskiego czy może policyjne, poprosiliśmy o wyjaśnienia muzeum: Dostaliśmy linka do strony internetowej opisującej Sekcję Lotnictwa Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Sekcja ma bazę na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego od wielu lat. Myślę, że więcej nie muszę wyjaśniać - dopisał Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Początek działalności polskiego lotnictwa policyjnego w zasadzie datuje się na 1996 rok, kiedy to powstały dwie pierwsze Sekcje Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i w Poznaniu, wyposażone w dwa śmigłowce Kania.

Sekcja Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zlokalizowana jest na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w rejonie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Zadania wykonywane przez SLP: - planowanie wykorzystania śmigłowców w realizacji zadań policyjnych,

- udział w operacjach policyjnych z wykorzystaniem termowizji i pasm TV do transmisji obrazu na stanowiska kierowania,

- realizacja działań pościgowo-blokadowych,

- działanie w sytuacjach kryzysowych, w ramach akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami naturalnymi i awariami technicznymi.

- udział w poszukiwaniach osób i rzeczy,

- monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń i imprez masowych,

- zapewnienie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

- współdziałanie z pododdziałami antyterrorystycznym.

- procesowe dokumentowanie działań policyjnych w tym filmowanie i fotografowanie w celach rozpoznawczych lub dowodowych,

- loty transportowe na terenie kraju,

- współdziałanie z innymi rodzajami lotnictwa,

- wsparcie działań operacyjnych innych komórek organizacyjnych Policji.

Na wyposażeniu Sekcji Lotnictwa Policji KWP Kraków znajdowały się dwa śmigłowce PZL Świdnik Kania o znakach rejestracyjnych SN-51XP (G-020, niegdyś SLP KWP Poznań) oraz SN-52XP (G-002). Śmigłowce w 2015 roku zakończyły swoją służbę w policji a ich miejsce zastąpiła maszyna PZL Świdnik W3 Sokół przekazany z Wydziału Lotniczego ZL KGP która pełni służbę do dnia dzisiejszego. Jej znaki rejestracyjne to SN-34XP (G002).