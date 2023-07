Kraków. Zuchwała kradzież roweru. Posypały się iskry. Jest apel o pomoc

Wpis pani Alicji:

HEJ ZNAJOMI!

W nocy około północy z 5.07 na 6.07 człowiek w kapturze z plecakiem, tatuażem od zewnętrznej strony lewej łydki włamał się do kamienicy przy Alejach Krasińskiego i za pomocą szlifierki kątowej rozciął zabezpieczenie roweru KOLARKI KELLYS CZERWONA Z BIAŁYMI WSTAWKAMI Z KLATKI SCHODOWEJ. Model ze zdjęcia marka KELLyS z czarną taśma na kierownicy, biało czarnym siodełkiem, posiadał więcej znaków rozpoznawczych. Rower dość charakterystyczny, jeśli ktoś z Was go zobaczy na mieście/hali targowej albo olx przy okazji to proszę o interwencję. Proszę o udostępnianie posta! Sprawa zgłoszona na policję, nagranie z monitoringu zostało zabezpieczone. Jeżeli ktoś z Was rozpoznaje osobę na filmie to proszę o kontakt.