Kraków. ZTP szuka 32 ławek na Plac Wolnica. Mają być tanie, mobilne i wykonane z polskiego drewna

Wszystkie ławki, mają zostać zamontowane na Placu Wolnica. Tutaj brakowało miejsc, gdzie można spokojnie usiąść.

- Należy jednak podkreślić, że ich instalacja nie wymaga wylania fundamentów - zamawiane ławki powinny być przytwierdzane na śruby do podłoża. W związku z tym możliwy będzie ich ewentualny łatwy demontaż i postawianie ich w innym obszarze Klimatycznego Kwartału, jeśli tylko zaszłaby taka potrzeba w przyszłości - tłumaczy Maciej Piotrowski, z zespołu prasowego ZTP.

Koszt tych 32 ławek ZTP szacuje na ok. 50 tys. złotych brutto, co w przeliczeniu na jedną ławkę daje 1562 złote brutto, a więc po stokroć taniej niż ławki zamontowane na placu Axentowicza, gdzie koszt jednej to 100 tys. złotych czy ławki na pl. Biskupim, która kosztowała 248 tys. złotych.