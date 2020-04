Kraków. Zobacz, które centra handlowe już podjęły decyzję o otwarciu sklepów od 4 maja

- Póki co czekamy na szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Co do ponownego otwarcia sklepów, które w myśl nowego rozporządzenia będą miały taką możliwość, to jest to autonomiczna decyzja najemców. Zapewne w najbliższych dniach poznamy dokładną liczbę sklepów, które przywrócą działalność 4 maja - wyjaśnia Elwira Pyrkowska. - Odnośnie egzekwowania liczby klientów na mkw. aktualnie weryfikujemy pojemność centrum handlowego, biorąc pod uwagę wytyczną 1 klient przypadający na 15 mkw. powierzchni handlowej z wyłączeniem części wspólnych. Zamierzamy posiłkować się automatycznym systemem liczenia klientów, jaki posiadamy i ściśle współpracować z najemcami, aby kontrolować narzucone limity. Niezależnie od finalnych rozporządzeń edukujemy klientów o potrzebie zachowania bezpiecznych odstępów między sobą oraz o zasadach higieny, które są kluczowe dla ochrony zarówno odwiedzających obiekt, jak i pracowników - dodaje.