Kraków. Zobacz, jak powstaje nowy basen przy ulicy Eisenberga [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Kraków. Bloki wokół słupa. "No to białaczka gwarantowana"

"No to białaczka gwarantowana", "We Włoszech te druty pod oknami byłyby natychmiast użyte to wieszania prania", "Skandal, a nawet granda! To jest na pewno niezdrowe" - to tylko niektóre z setek komentarzy, które pojawiły się pod artykułem o "elektryzującym" sąsiedzie bloków. To, ...