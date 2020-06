Kraków. Zobacz, jak ma wyglądać Park Kolejowy pod estakadami w centrum miasta [WIZUALIZACJE]

W ramach inwestycji, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstańców Wielkopolskich, przewidziano zasadzenie ok. 200 drzew, ok. 47 tys. krzewów, ok. 22 tys. bylin, powstanie ok. 1160 mkw łąki kwietnej.

- Tak duża ilość zieleni mimo trudnych uwarunkowań terenu jest możliwa do posadzenia dzięki zastosowaniu systemu nawadniania roślin. Woda będzie wykorzystywana z odprowadzanych wód deszczowych z estakad - wyjaśniają w ZZM.