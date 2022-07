Kraków znów zatańczy poloneza. Rozmowa z Romaną Agnel

Lada chwila 23. edycja Festiwalu Tańców Dworskich, czy Cracovia Danza jest już gotowa?

Tak, jesteśmy po Nocy Teatrów i Nocy Tańca, a już wielkimi, tanecznymi krokami zbliżamy się do festiwalu. W tym roku będzie mu przyświecał Molier. 23 lipca na Rynku Głównym powtórzymy nasz najnowszy spektakl „Pan Molier prosi do tańca”. Zaprezentujemy go w formie widowiska wzbogaconego o obecność francuskiego mistrza tańca barokowego Pierre-Françoise Dollé, który zaprezentuje oryginalne wariacje barokowe. W spektaklu wezmą też udział uczniowie polskich szkół baletowych, którzy przez tydzień będą uczyli się tych choreografii na warsztatach tańców dworskich masterclass. Na nasz spektakl, który będzie mariażem komedii i baletu złożą się choreografie z trzech komedii Moliera: „Chory z urojenia”, „Mieszczanin szlachcicem” i „Małżeństwo z musu”, będzie to mariaż komedii i baletu.