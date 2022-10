Kraków. Znów zamieszanie wokół spółki od nowej miejskiej telewizji. Chodzi o majątek Krakowskiego Biura Festiwalowego

Znów głośno zrobiło się wokół gminnej spółki Kraków 5020, która odpowiada m.in. za nową miejską telewizję Play Kraków News. Telewizja powstała w marcu 2022 roku po to, by pokazywać, jak krakowianie pomagają uchodźcom z Ukrainy. Z czasem stała się kolejnym kanałem informacyjnym władz miasta i kosztuje podatników miliony złotych, o czym pisaliśmy w poniższym materiale.

W poniedziałek 3 października nowym rzecznikiem prasowym spółki został Filip Szatanik, co było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Szatanik to wieloletni rzecznik miasta Krakowa, a ostatnio rzecznik miasta Jaworzna. Kraków 5020 jak żadna inna miejska spółka mierzyła się w ostatnich miesiącach z wielką falą krytyki ze strony mieszkańców i miejskich radnych. Czy zatrudnienie Filipa Szatanika ma doprowadzić do naprawy jej wizerunku?