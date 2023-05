Kraków znów rozbrzmiewa filmowymi hitami. Pod Wawelem trwa 16. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej

- Program, jak zawsze, nie dający się zamknąć w jednej szufladce, bo jest i muzyka symfoniczna, i jazzowa, popularna i kameralna, mamy metawers i muzykę przestrzenną, i instalacje dźwiękowe. Staramy się nieustannie przemierzać nowe przestrzenie muzyczne, to wszystko, co jest w tej chwili w świecie muzyki filmowej gorące, pokazuje przyszłe kierunki jej rozwoju – mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.

Również w niedzielę (28 maja) w ICE Kraków w ramach cyklu FMF4Kids odbędzie się projekcja filmu „E.T.” z muzyką na żywo.

Ważnym elementem festiwalu jest Forum Audiowizualne FMF - przestrzeń służąca dzieleniu się wiedzą i tworzeniu innowacji, a zarazem okazja do zaglądania za kulisy wielkich produkcji. Podczas tegorocznej odsłony w panelach dyskusyjnych pojawią się, m.in. Steven Price (nagrodzony Oscarem za ścieżkę dźwiękową do „Grawitacji”), Nainita Desai (autorka muzyki filmowej, telewizyjnej i do gier wideo) oraz Gary Marlowe (multiinstrumentalista, którego usłyszymy na koncercie muzyki przestrzennej „Echoes of Space”). W ramach Forum Audiowizualnego FMF odbędzie się premiera albumu Wojtka Urbańskiego, nagrodzonego podczas poprzedniej edycji festiwalu za muzykę do filmu „Hiacynt” w kategorii Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2021.