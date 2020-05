Kraków. Znów możemy zajrzeć do Celestatu i Parku Strzeleckiego

Przypomnijmy, w ostatnim czasie Muzeum Krakowa „odmroziło” już kilka swoich oddziałów: Wieżę Ratuszową, Pałac Krzysztofory, Muzeum Podgórza, Muzeum Nowej Huty. Niebawem zostaną ponownie otwarte dla zwiedzających kolejne placówki. W znów działającym od 22 maja Celestacie przy ul. Lubicz będą oczywiście obowiązywać nowe zasady zwiedzania i reżim sanitarny. Ograniczono m.in. do 30 osób liczbę zwiedzających, którzy jednorazowo mogą przebywać w przestrzeni wystawowej. Cały czas należy mieć zasłoniętą twarz (nos i usta), obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk przed wejściem do kasy. Trzeba też zachowywać odległość co najmniej dwóch metrów od innych osób (nakaz ten nie obowiązuje rodzin).

Ponadto należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni i gromadzenia się w grupach. Pracownicy muzeum zastrzegają, że w razie wątpliwości co do stanu zdrowia danej osoby może ona nie zostać wpuszczona do obiektu (może to być np. ktoś z uporczywym kaszlem itp.). Warto dodać na koniec, że Muzeum Krakowa prowadzi obecnie akcję „Odkryj Kraków”, która wpisuje się w miejską kampanię „Bądź turystą w swoim mieście”.