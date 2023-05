Kraków. Znów gorąco wokół Kossakówki. Tym razem poszło o "pokój dziewczynek"

Do tego, by willę Kossaków zobaczyć w pełnej krasie jeszcze długa droga. Póki co widok zabytku łamie serce, a dotąd ukrytą za szeregiem sklepików Kossakówkę krakowianie wreszcie mogą zobaczyć z ulicy…

Pomysł na to, by dawny, niezbyt wielki "pokój dziewczynek", czyli pokój Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec poświecić obu postaciom wywołał zaniepokojenie - wszak, jak argumentowała jedna z obecnych na spotkaniu mieszkanek - Pawlikowska-Jasnorzewska to jedna z najważniejszych polskich poetek i postaci polskiej kultury, zasługuje na to, by poświecić jej więcej miejsca niż w dziewczęcym pokoiku. Zwłaszcza, że planowana tuż obok spora przestrzeń ma należeć do Jerzego Kossaka, malarza, którego raczej nie stawia się w rzędzie najwybitniejszych.