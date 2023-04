Kraków. Znęcał się nad rodziną i zgwałcił. Policja poszukuje sprawcy

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania przez policję tajemnicy co do osoby informującej.

Wzrósł koszt produkcji wędlin