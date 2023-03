Kraków. Znany pub Osada 2000 przy ul. Piastowskiej znika z powierzchni ziemi. W tle budowa Krakowskiego Centrum Muzyki

Trwają prace związane z budową Krakowskiego Centrum Muzyki, które powstanie w rejonie ul. Piastowskiej, m.in. na terenie, gdzie od ponad 20 lat działa popularny wśród mieszkańców ogródek piwny Osada 2000, który wrósł w panoramę i klimat Cichego Kącika. Prowadzący go przedsiębiorca Jan Pikuła poinformował nas we wtorek (28 lutego) przed południem, że jego dobytek jest właśnie niszczony.

Spór między przedsiębiorcą a gminą trwa już od wielu miesięcy. W skrócie chodzi o to, że Jan Pikuła uważa, że na podstawie umowy z miastem dalej ma prawo dzierżawić teren, gdzie prowadzi Osadę 2000. Urzędnicy przekonują natomiast, że ta została mu skutecznie wypowiedziana już trzy lata temu.

Obie strony nie mogły dojść do porozumienia, dlatego ostatecznie gmina poszła z krakowskim przedsiębiorcą do sądu, który stwierdził, że mężczyzna ma wydać nieruchomość miastu, ponieważ nie ma on tytułu prawnego do jej zajmowania. Wyrok w tej sprawie zapadł 27 września ubiegłego roku.