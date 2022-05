Kraków. Znamy zwycięzców turnieju tańca break dance Red Bull BC One Cypher Poland, który odbył się w niedzielę w Teatrze Łaźnia Nowa

Spektakularne obroty, widowiskowe ewolucje i mnóstwo tańca w najlepszym wydaniu – tak w skrócie wyglądał tegoroczny Red Bull BC One Cypher Poland. W turnieju wzięło udział 16 najlepszych B-Boyów i 8 najlepszych B-Girls z całej Polski. Po wielu zaciętych pojedynkach najlepsi okazali się B-Girl Paulina i B-Boy Wigor.

- Szczerze mówiąc, jeszcze do końca to do mnie nie doszło. Tak dużo emocji, że nie wiem co powiedzieć. To na pewno będzie mój pierwszy raz w USA, zawsze moim marzeniem było, by tam polecieć i dziś się ono spełniło, z czego się bardzo cieszę - mówił tuż po dekoracji B-Boy Wigor.