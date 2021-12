Kraków znalazł się wśród najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast świata. Ale darmowej komunikacji nie było Bartosz Dybała

Choć Kraków wymienił niemal wszystkie trujące kopciuchy to i tak udało mu się wskoczyć do czołówki najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast świata. Mimo że w stolicy Małopolski w poniedziałek 13 grudnia strach było oddychać, to miasto nie wprowadziło darmowej komunikacji miejskiej, która będzie obowiązywać dopiero dzisiaj (we wtorek powietrze jest jeszcze gorsze, a Kraków został liderem niechlubnego rankingu). Zdaniem Ewy Lutomskiej z Krakowskiego Alarmu Smogowego nie ma idealnego systemu wprowadzania bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami. - Teraz system oparty jest na prognozach, które niestety nie są doskonałe - twierdzi.